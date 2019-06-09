Карраско близок к переходу в "Арсенал"

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Карраско близок к переходу в "Арсенал"

Бельгийский полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может перейти в "Арсенал", сообщает Sport.es.

"Переговоры по трансферу в "Арсенал" идут хорошо. Надеюсь, что мне позволят уйти, хотя я и являюсь важным игроком команды. Я хочу вернуться в Европы по личным и семейным обстоятельствам. Чемпионат Англии более сложный в физическом плане, но я надеюсь использовать свободные зоны на поле", - сказал Карраско. 

25-летний Карраско перешел в "Далянь Ифан" в феврале 2018 года из мадридского "Атлетико" за 30 миллионов евро. Всего за китайский клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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