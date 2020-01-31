Карраско близок к возвращению в "Атлетико"

Вингер "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может в ближайшее время вернуться в "Атлетико".

По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, клубы уже договорились о возвращении футболиста в Испанию.

26-летний бельгиец выступал за "матрасников" с июля 2015 по февраль 2018 года, после чего за 30 миллионов евро уехал в Китай.

В составе "Далянь Ифан" Карраско сыграл 52 матча, забил 24 гола и сделал 17 ассистов.

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