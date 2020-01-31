Карраско близок к возвращению в "Атлетико"

Теги далянь ифанатлетико мадридянник феррейра карраскотрансферы

Карраско близок к возвращению в "Атлетико"

Вингер "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может в ближайшее время вернуться в "Атлетико".

По информации журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, клубы уже договорились о возвращении футболиста в Испанию.

26-летний бельгиец выступал за "матрасников" с июля 2015 по февраль 2018 года, после чего за 30 миллионов евро уехал в Китай.

В составе "Далянь Ифан" Карраско сыграл 52 матча, забил 24 гола и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Лучшие выпускники академии мадридского Атлетико. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи"

Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов