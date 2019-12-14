Карраско близок к возвращению в Испанию

Теги бетисянник феррейра карраскодалянь ифан

Карраско близок к возвращению в Испанию

Хавбек "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может вернуться в испанскую Примеру.

Как сообщает Eldesmarque, в трансфере 26-летнего бельгийца заинтересован "Бетис", который готов подписать его в зимнее трансферное окно.

Ранее Карраско заявлял, что хотел бы снова поиграть в Европе. Напомним, что с 2015 по 2018 год игрок выступал за "Атлетико".

В текущем сезоне китайской Суперлиги Карраско провел 25 игр, забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

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