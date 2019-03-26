Карраско хочет вернуться в Европу
Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско хочет сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, 25-летний бельгиец разочарован выступлениями в Китае и намерен как можно быстрее вернуться в Европу.
Контракт футболиста с "Далянь Ифан" рассчитан до конца 2022 года. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
До переезда в Поднебесную Карраско выступал за "Атлетико" и "Монако".
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|Тянцзин Теда
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