Карраско хочет вернуться в Европу

Теги янник феррейра карраскодалянь ифан

Карраско хочет вернуться в Европу

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско хочет сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, 25-летний бельгиец разочарован выступлениями в Китае и намерен как можно быстрее вернуться в Европу.

Контракт футболиста с "Далянь Ифан" рассчитан до конца 2022 года. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

До переезда в Поднебесную Карраско выступал за "Атлетико" и "Монако".

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