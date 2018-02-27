Карраско: "Китайский чемпионат процветает, условия для работы отличные"

Бельгийский полузащитник Янник Феррейра-Карраско рассказал о своем переходе в китайский "Далянь Ифан".

"Я решил покинуть "Атлетико" и начать новое приключение с "Далянь Ифан". Китайский чемпионат процветает, условия для работы отличные, современная инфраструктура для игроков и болельщиков. Уровень чемпионата растёт с каждым сезоном.

Я очень счастлив и очень хочу присоединиться к моим новым товарищам в "Далянь Ифан" в ближайшие дни. Проект клуба - отличный признак доверия и уважения ко мне, шанс развивать мои способности и моё будущее.

Наряду с Халком, Лавесси, Витселем я буду способствовать развитию футбола в Китае, который увлечён этим видом спорта", - отметил он. | http://soccernews.ru