Карраско может перебраться в АПЛ

Вингер мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует AS.

По сведениям источника, лондонский "Челси" может воспользоваться разногласиями, возникшими между бельгийцем и его клубом, и предпринять попытки подписать его уже в январе. В трансфере 24-летнего игрока "матрасников" заинтересован лично главный тренер "аристократов" Антонио Конте.

Напомним, Мусонда намерен покинуть "Челси". | soccernews.ru