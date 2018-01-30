Карраско может перебраться в АПЛ

Теги янник феррейра карраскоатлетико мадриддиего симеонеарсенал лондон

Карраско может перебраться в АПЛВингер мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, заинтересованность в подписании 24-летнего бельгийца проявил лондонский "Арсенал", который следующим летом будет готов заплатить за него 50 миллионов евро. "Канониры" рассчитывают вдвое снизить цену на игрока, сформированную из суммы отступных, прописанной в его контракте, ввиду того, что у футболиста разладились отношения с главным тренером его команды Диего Симеоне.

Напомним, "Арсенал" близок к подписанию Обамеянга. | soccernews.ru

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