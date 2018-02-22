Карраско может перебраться в Китай

Вингер мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско близок к смене клубной прописки, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" согласились продать 24-летнего бельгийца в китайский "Далиан Ифан" за 30 миллионов евро. Стоит отметить, что четверть от этой суммы достанется "Монако" - бывшему клубу Карраско.

Для завершения сделки футболисту, который попал в немилость главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, осталось согласовать условия личного контракта с "Далиан Ифан".

Не пропустите: Симеоне сделал заявление по будущему Торреса. | http://soccernews.ru