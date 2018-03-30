Карраско объяснил, почему решил переехать в Китай
Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско рассказал о том, почему он решил перейти в китайский "Далянь Ифан".
"Вне зависимости от того, остался бы я в "Атлетико" или ушел, все равно получил бы порцию критики. В жизни порой нужно принимать сложные решения. В "Атлетико" я не получал достаточного количества игрового времени. Мне нужен был новый импульс перед Чемпионатом Мира. Но я признаю, что мы мало знаем о чемпионате Китая", - приводит слова Карраско Goal.com.
Напомним, что 24-летний Карраско перешел в китайский клуб за 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12