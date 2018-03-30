Карраско объяснил, почему решил переехать в Китай



Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско рассказал о том, почему он решил перейти в китайский "Далянь Ифан".

"Вне зависимости от того, остался бы я в "Атлетико" или ушел, все равно получил бы порцию критики. В жизни порой нужно принимать сложные решения. В "Атлетико" я не получал достаточного количества игрового времени. Мне нужен был новый импульс перед Чемпионатом Мира. Но я признаю, что мы мало знаем о чемпионате Китая", - приводит слова Карраско Goal.com.

Напомним, что 24-летний Карраско перешел в китайский клуб за 30 миллионов евро.

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