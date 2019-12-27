Карраско получил предложение от итальянского топ-клуба

Вингер "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, предметный интерес к бельгийцу проявляет "Наполи". Сейчас неаполитанский клуб изучает возможность трансфера 26-летнего футболиста.

Ранее стало известно, что на флангового нападающего также претендует "Бетис".

Карраско перебрался в Китай в феврале 2018 года, с тех пор он забил 24 гола и сделал 17 ассистов в 52 матчах за "Далянь Ифан". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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