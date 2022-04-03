Карраско прокомментировал супер-форму Феликса. У португальца 7+3 в последних 10 матчах

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Карраско прокомментировал супер-форму Феликса. У португальца 7+3 в последних 10 матчах

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Атлетико" Янник Карраско поделился мнением о форме, которую набрал его португальский одноклубник Жоау Феликс.

В последних 10 матчах "матрасников", Феликс забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Всем известно, что у Жоау большой талант, но иногда это не главное. Важно работать в команде, а не на себя и в этом году Феликс понял это. Он много работал с этим пониманием, что команда важнее любого игрока.

Сегодня он - наш ключевой игрок и именно таким он нужен прямо сейчас", - сказал бельгиец.

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