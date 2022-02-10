Карраско счастлив в "Атлетико" и может продлить контракт

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Карраско счастлив в "Атлетико" и может продлить контракт

Фото: инстаграм Карраско\Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник мадридского "Атлетико" Янник-Феррейра Карраско может подписать новый контракт с "матрасниками", сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, 28-летний футболист полностью счастлив в "Атлетико" и даже не думает о смене клуба, его все устраивает и на поле, и за его пределами.

Отмечается, что Карраско благодарен руководству клуба, что они поверили в него когда он возвращался из Китая. Сейчас он рассматривает возможность продления контракта.

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