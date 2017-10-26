Карраско сравнил болельщиков "Атлетико" и "Реала"

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Карраско сравнил болельщиков "Атлетико" и "Реала"

Вингер мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско сравнил фанатов своей команды с болельщиками другого столичного клуба - "Реала".

"Болельщики "Атлетико" - лучшие в Испании. "Ванда" отличается от других стадионов, например, от "Сантьяго Бернабеу". Большинство болельщиков на арене "Реала" - туристы, которые приходят посмотреть футбол так, как они это делают дома перед телевизором. А наши фанаты вышли из рабочего класса и они очень страстные, они живут клубом. Атмосфера нереальная" - приводит слова Карраско Football Espana.

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