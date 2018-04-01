Карраско забил шедевральный гол в Китае

Теги янник феррейра карраскодалянь ифан

Карраско забил шедевральный гол в КитаеНовоиспеченный вингер китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско отметился первым забитым мячом за свой клуб. Вот как это случилось.

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Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
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