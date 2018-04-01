Карраско забил шедевральный гол в Китае

Новоиспеченный вингер китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско отметился первым забитым мячом за свой клуб. Вот как это случилось.

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