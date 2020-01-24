Карраско зовут в АПЛ

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско получил предложение от клуба из АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, подписать бельгийца хочет "Кристал Пэлас", который ищет варианты усиления состава на фоне эпидемии травм.

При этом "орлы" требуют, чтобы 26-летний футболист пошёл на снижение зарплаты, которая сейчас составляет почти 11 миллионов евро за сезон.

Карраско выступает за "Далянь Ифан" с февраля 2018 года, сыграл 52 матча, забил 24 гола и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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