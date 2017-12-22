Каррера: "0:7 - это позор и унижение"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова известного в прошлом футболиста Дмитрия Аленичева, раскритиковавшего "красно-белых" за разгром от английского "Ливерпуля" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"К словам Дмитрия Аленичева отнесся совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, получить 0:7 - позор и унижение. Как можно обижаться на правильные высказывания? Поражения необходимо принимать и делать правильные выводы. Кого-то такой счет может убить, а кого-то - сделать сильнее", - цитирует наставника чемпиона России СЭ.

Напомним, Каррера высказался о своем несостоявшемся увольнении. | soccernews.ru