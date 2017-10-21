Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"

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Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Думаю, что эту команду не стоит недооценивать. За четыре последних тура она выиграла три раза, один матч свела вничью и не пропустила ни одного гола. "Амкар" - сложный для нас соперник, и то, на каком месте в таблице он сейчас находится, не имеет значения" - цитирует Карреру официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что матч "Спартак" – "Амкар" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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