Каррера: "Атлетик" - сильная команда, но не такая как "Боруссия" или "Арсенал"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил силу соперника своей команды по 1/16 финала Лиги Европы - "Атлетика" из Бильбао.

"Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. "Атлетик" - сильная команда, хотя не настолько, как "Боруссия" или "Арсенал". И все же нам будет очень тяжело. Да, у них - шесть матчей в чемпионате, а у нас - лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Попов советует Промесу уйти из "Спартака". | soccernews.ru