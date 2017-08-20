Каррера: "Беру на себя ответственность за то, что "Спартак" проиграл "Локомотиву"

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Каррера: "Беру на себя ответственность за то, что "Спартак" проиграл "Локомотиву"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера обвинил самого себя в поражении команды от "Локомотива" (3:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

"Я беру на себя ответственность даже за то, что проиграл дерби. Что поменялось в сравнении с прошлым сезоном? Дело в том, что у нас не получается выступать так, как в прошлом году. Мы пытаемся восстановить физическое состояние. Нам есть, над чем работать. Играть в условиях давления непросто, тяжело. Нужно выкладываться на 100 процентов. Нужны верные эмоции. Если к этому не привык, это может плохо обернуться", - сказал Каррера в эфире программы "После футбола".

Напомним, что после семи туров "Спартак" занимает лишь 10 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Спартак" не собирается увольнять Карреру. | http://soccernews.ru

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