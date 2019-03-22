Каррера: "Без проблем вернусь в Россию, если пригласят"
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера готов снова работать в России, если ему поступит соответствующее предложение.
"Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут", - сказал Каррера.
Ранее СМИ сватали итальянского специалиста в "Зенит" и "Локомотив".
54-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11