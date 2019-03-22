Каррера: "Без проблем вернусь в Россию, если пригласят"

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Каррера: "Без проблем вернусь в Россию, если пригласят"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера готов снова работать в России, если ему поступит соответствующее предложение.

"Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут", - сказал Каррера.

Ранее СМИ сватали итальянского специалиста в "Зенит" и "Локомотив".

54-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

Не пропустите: Глушаков ответил на вопрос о возможном рукопожатии с Каррерой. | http://soccernews.ru

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