Каррера близок к продлению контракта с АЕКом
АЕК достиг предварительной договорённости с главным тренером команды Массимо Каррерой о продлении действующего контракта.
Сообщается, что стороны в скором времени должны заключить соглашение до 2021 года. Текущий договор истекает в июне.
Напомним, что Каррера возглавил АЕК 8 декабря. Его пригласили после отказа Леонида Слуцкого работать в греческом клубе.
Итальянский специалист известен по тренерской деятельности в московском "Спартаке", который он в 2017 году приводил к чемпионству.
Не пропустите: АЕК при Каррере не проигрывает в 13 матчах подряд. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19