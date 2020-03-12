Каррера близок к продлению контракта с АЕКом

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Каррера близок к продлению контракта с АЕКом

АЕК достиг предварительной договорённости с главным тренером команды Массимо Каррерой о продлении действующего контракта.

Сообщается, что стороны в скором времени должны заключить соглашение до 2021 года. Текущий договор истекает в июне.

Напомним, что Каррера возглавил АЕК 8 декабря. Его пригласили после отказа Леонида Слуцкого работать в греческом клубе.

Итальянский специалист известен по тренерской деятельности в московском "Спартаке", который он в 2017 году приводил к чемпионству.

Не пропустите: АЕК при Каррере не проигрывает в 13 матчах подряд. | http://soccernews.ru
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