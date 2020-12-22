Каррера близок к увольнению из АЕКа

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Каррера близок к увольнению из АЕКа

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера находится на грани увольнения, утверждает журналист Sportime Яннис Хорианопулос.

По его информации, итальянца могут отправить в отставку уже сегодня, 22 декабря.

Новым наставником греческой команды станет либо Густаво Пойет, либо Маноло Хименес.

56-летний Каррера возглавляет АЕК с 8 декабря 2019 года. В текущем розыгрыше Суперлиги команда идёт на четвёртом месте, отставая от лидера на 8 очков. В группе Лиги Европы "жёлто-чёрные" заняли последнюю строчку и вылетели из турнира.

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