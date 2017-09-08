Каррера: "Больше всего расстроил несостоявшийся трансфер Гарая"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему сорвался трансфер Эсекьеля Гарая.

"Больше всего расстроил несостоявшийся переход Гарая. Это футболист, который знаком с российским футболом. Он мог бы приехать в Россию, там не было никаких семейных проблем. Но его стоимость слишком высока для 31-летнего игрока. Мы хотели вложиться в более молодого футболиста" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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