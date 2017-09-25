Каррера: "Бояться "Ливерпуль" нет смысла"

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Каррера: "Бояться "Ливерпуль" нет смысла"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в преддверии матча второго тура группового раунда Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Матч с "Ливерпулем" - один из самых важных для меня как для тренера. Это сильный соперник, но бояться его нет смысла. Будем играть как умеем. Мяч круглый и мы сделаем всё возможное, чтобы доставить "Ливерпулю" проблемы" - сказал Каррера.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. 

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