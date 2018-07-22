Каррера: "Буффона в "Спартак" не звал"

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Каррера: "Буффона в "Спартак" не звал"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своем разговоре с новоиспеченным голкипером ПСЖ Джанлуиджи Буффоном, с которым он пересекся на сборах в Австрии.

"О чем общались с Буффоном? Поговорили о его нынешней ситуации: о том, почему он перешел в ПСЖ, нравится ли ему в Париже. Я рассказал ему, как мне нравится в Москве. Не звал ли его в "Спартак"? Нет-нет. Ха! Он ведь только что подписал контракт с ПСЖ", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним,  Каррера дал характеристику летним новичкам "Спартака". | soccernews.ru

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