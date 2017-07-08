Каррера: "Чемпионство не даст "Спартаку" преимущество в следующем сезоне"

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера: "Чемпионство не даст "Спартаку" преимущество в следующем сезоне"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера снял с себя золотую медаль во время награждения команды и заявил, что он уже думает о следующем сезоне.

"Победа - это уже история. Через неделю у нас важный матч. Новый сезон – это новое начало. Мы не должны думать, что чемпионство даст нам преимущество над остальными в этом сезоне. Мы должны бороться, потому что нам никто и ничего не подарит. Я хочу еще побеждать! И я хочу, чтобы моя команда также хотела побеждать в будущем, чтобы радовать руководство, болельщиков и всех остальных", - приводят слова Каррера российские СМИ.

Напомним, что в первом официальном матче нового сезона "Спартак" сыграет с "Локомотивом" за Суперкубок России. Матч состоится 14 июля.

Не пропустите: "Спартак" представил форму на новый сезон. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов