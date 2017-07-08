Каррера: "Чемпионство не даст "Спартаку" преимущество в следующем сезоне"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера снял с себя золотую медаль во время награждения команды и заявил, что он уже думает о следующем сезоне.

"Победа - это уже история. Через неделю у нас важный матч. Новый сезон – это новое начало. Мы не должны думать, что чемпионство даст нам преимущество над остальными в этом сезоне. Мы должны бороться, потому что нам никто и ничего не подарит. Я хочу еще побеждать! И я хочу, чтобы моя команда также хотела побеждать в будущем, чтобы радовать руководство, болельщиков и всех остальных", - приводят слова Каррера российские СМИ.

Напомним, что в первом официальном матче нового сезона "Спартак" сыграет с "Локомотивом" за Суперкубок России. Матч состоится 14 июля.

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