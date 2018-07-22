Каррера дал характеристику летним новичкам "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал характеристику летним новичкам своей команды.

"Жиго и Ташаев произвели очень позитивное впечатление. Это хорошие ребята с правильным отношением к делу. Они показали, что достойны играть в "Спартаке". И я рад, что они пополнили нашу команду", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера оценил готовность "Спартака" к новому сезону. | soccernews.ru