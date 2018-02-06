Каррера дал характеристику новичкам "Спартака"

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Каррера дал характеристику новичкам "Спартака"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал характеристику новичкам своей команды - Николе Максимовичу, Софиану Ханни и Сергею Еременко.

"Первые двое хорошо интегрируются в команду. Они помогут нам во всех матчах, которые нам предстоит сыграть... Еременко - интересный футболист. Он - молод, как Игнатов и Рассказов, но для игры в основе ему еще предстоит много работы", - приводит слова наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Каррера оценил силу "Атлетика". | soccernews.ru

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