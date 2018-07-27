Каррера дал комментарий слухам о возможном уходе из "Спартака" Кутепова и Зобнина

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарий слухам о возможном уходе из клуба двух его игроков - защитника Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина.

"На данный момент они - игроки "Спартака". Отпустил ли бы я их в случае хорошего предложения? Нет. Если бы они захотели? Это другая тема. Многое зависит от футболиста. Если он хочет уйти, никакой тренер ничего с ним не сделает", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, своим мнением о возможном уходе из "Спартака" поделился Зобнин. | soccernews.ru