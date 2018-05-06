Каррера дал ответ "Ювентусу"

Теги спартак москваювентусмассимо каррера

Каррера дал ответ "Ювентусу"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера согласился возглавить "Ювентус", сообщает Corriere di Bergamo.

По сведениям издания, специалист готов стать наставником туринского клуба. Впрочем это может произойти лишь в том случае, нынешний главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Напомним, что 53-летний Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 годы, а затем входил в тренерский штаб экс-тренера туринцев Антонио Конте.

Не пропустите: "Ювентус" близок к подписанию контракта с Каррерой. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов