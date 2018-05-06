Каррера дал ответ "Ювентусу"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера согласился возглавить "Ювентус", сообщает Corriere di Bergamo.

По сведениям издания, специалист готов стать наставником туринского клуба. Впрочем это может произойти лишь в том случае, нынешний главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Напомним, что 53-летний Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 годы, а затем входил в тренерский штаб экс-тренера туринцев Антонио Конте.

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