Каррера: "Дал распоряжение руководству "Спартака" продолжать общение по новому контракту Таски"

Теги массимо каррерасердар таскиспартак москва

Каррера: "Дал распоряжение руководству "Спартака" продолжать общение по новому контракту Таски"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о ситуации с продлением контракта защитника своей команды Сердара Таски с клубом.

"Мы уже долго обсуждаем эту тему. Я дал распоряжение руководству продолжать общение с этим игроком, потому что он много значит для нашей команды. И я рад, что в "Спартаке" есть такой футболист, который до конца остается профессионалом", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Каррера прокомментировал продление контракта Джикией со "Спартаком". | soccernews.ru

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