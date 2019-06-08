Каррера дал совет болельщикам "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал фанатам красно-белых, что им нужно сделать для клуба.

"Я чувствую любовь болельщиков "Спартака" даже в Италии. Мне часто пишут в инстаграме. Поддержка невероятная.

Я благодарен им за это. Мне очень приятно, что мы все вместе добились чемпионства и вошли в историю. Я был частью этого невероятного события.

Я бы посоветовал фанатам сплотиться вокруг команды. Чтобы они представляли собой дружный коллектив", - сказал Каррера.

Напомним, Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 года по 2018-й. Вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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