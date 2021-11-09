Каррера дал совет Миранчуку по поводу выбора другого клуба
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал оптимальный, по его мнению, вариант для продолжения карьеры полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
"Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в "Торино", "Сассуоло" или "Сампдорию". Думаю, переход в "Сассуоло" - правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет - "Сассуоло", - сказал Каррера.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
В "Сассуоло" ранее опровергли информацию о возможном обмене российского хавбека на вингера Жереми Бога.
Не пропустите: "Аталанта" нашла замену Миранчуку. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лунев определился со своим будущим в "Байере"
-
Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил Месси сыграть с Уругваем и Бразилией
-
"Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями
-
Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму
-
ПСЖ хочет в будущем заполучить Бензема
Лента новостей
-
Рамос начал тренироваться в общей группе
-
Каземиро поделился мнением об Анчелотти
-
1
Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"
-
Каземиро высказался об игре рядом с Кроосом и Модричем
-
Сауль не сможет вернуться в "Атлетико" зимой
-
Бен Дэвис высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"
-
Браим Диас останется в "Милане"
-
Стало известно, на какой срок выбыл Погба
-
Защитник "Баварии" заразился коронавирусом
-
Лунев определился со своим будущим в "Байере"
-
"Зенит" подаст апелляцию на удаление Клаудиньо в матче с "Уралом"
-
Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил Месси сыграть с Уругваем и Бразилией
-
Каррера дал совет Миранчуку по поводу выбора другого клуба
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Россия - Кипр
-
"Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту
-
Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"
-
Стали известны сроки восстановления Тилеманса
-
Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17