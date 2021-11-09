Каррера дал совет Миранчуку по поводу выбора другого клуба

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал оптимальный, по его мнению, вариант для продолжения карьеры полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в "Торино", "Сассуоло" или "Сампдорию". Думаю, переход в "Сассуоло" - правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет - "Сассуоло", - сказал Каррера.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

В "Сассуоло" ранее опровергли информацию о возможном обмене российского хавбека на вингера Жереми Бога.

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