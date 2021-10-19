Каррера дал совет "Спартаку" перед игрой с "Лестером"

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Каррера дал совет "Спартаку" перед игрой с "Лестером"

Фото инстаграм Массимо Карреры

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Лестером".

"Лестер" накануне победил "Манчестер Юнайтед", так что "Спартак" ждёт непростой матч. Нашей команде очень важно не позволять форвардам английской команды убегать в контратаки, этот компонент стоит держать на контроле. В матче с "Наполи" красно-белые показали, что умеют играть и вести матч", - сказал Каррера.

"Спартак" примет "Лестер" в среду, 20 октября. Стартовый свисток на "Открытие Банк Арене" прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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