Каррера дебютировал с победы на посту тренера "Бари"

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Каррера дебютировал с победы на посту тренера "Бари"

"Бари" одержал домашнюю победу в первой игре под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.

Напомним, что экс-наставник "Спартака" возглавил команду из итальянской Серии С 9 дней назад.

В среду "Бари" принимал "Монополи" и обыграл соперника со счётом 1:0.

56-летний Каррера заключил с новым клубом контракт до конца сезона с опцией продления на один год.

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