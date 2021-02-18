Каррера дебютировал с победы на посту тренера "Бари"
"Бари" одержал домашнюю победу в первой игре под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.
Напомним, что экс-наставник "Спартака" возглавил команду из итальянской Серии С 9 дней назад.
В среду "Бари" принимал "Монополи" и обыграл соперника со счётом 1:0.
56-летний Каррера заключил с новым клубом контракт до конца сезона с опцией продления на один год.
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