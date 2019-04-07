Каррера деликатно ответил на критику Андрея Федуна

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Каррера деликатно ответил на критику Андрея Федуна

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал ответ на претензии члена совета директоров московского клуба Андрея Федуна, который ранее заявил, что в постчемпионский сезон итальянец "поплыл", а футболисты при нём не прогрессировали. 

"Слишком уважаю владельцев "Спартака" - господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова, чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями", - сказал 54-летний специалист.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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