Каррера: "Дерби с "Зенитом" будет особенным"

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Каррера: "Дерби с "Зенитом" будет особенным"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о предстоящих матчах своей команды в РФПЛ против питерского "Зенита", который нынешним летом возглавил Роберто Манчини.

"Итальянские специалисты ясно дали понять, на что способны, выиграв чемпионаты в Англии и Германии. Манчини приехал в Санкт-Петербург, и от меня будут ожидать результата. "Зенит" будет очень тяжелым противником. Наше российские дерби будет особенным - красивым противостоянием команд, которые стремятся завоевать титул вместе с итальянскими тренерами", - цитирует наставника "красно-белых" La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, "Спартак" отправился на сбор в Австрию. | soccernews.ru

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