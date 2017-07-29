Каррера: "Для Лиги Чемпионов нам требуется качественное усиление"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера заявил, что клубу требуется усиление.

"Конечно, я обеспокоен по этому поводу. Для Лиги Чемпионов нам требуется качественное усиление - мы не сможем проводить по три игры в неделю одним составом. Позиция правого защитника закрыта, но нам еще требуются три-четыре игрока для ротации состава" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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