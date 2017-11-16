Каррера допускает, что Зобнин сыграет с "Краснодаром"

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Каррера допускает, что Зобнин сыграет с "Краснодаром"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы хавбека Романа Зобнина принять участие в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Зобнин, которого все так долго ждали, наконец-то тренируется в общей группе. Сможет ли он сыграть против "Краснодара"? Теоретически да. Остальное узнаете, когда увидите состав на матч" - сказал Каррера.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Спартак" состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени. Что касается Зобнина, то он вернулся в строй после тяжёлой травмы колена, из-за которой не играл с июня.

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