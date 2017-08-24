Каррера доволен результатами жеребьёвки Лиги Чемпионов

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Каррера доволен результатами жеребьёвки Лиги Чемпионов

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера остался доволен итогами жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "красно-белым" в соперники достались "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор".

"Удачная для "Спартака" жеребьёвка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме "Ливерпуля", который я считаю одной из сильнейших команд Европы. Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми. Какая задача стоит перед "Спартаком"? Выйти из группы" - сказал Каррера.

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