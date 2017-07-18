Каррера: "Думаю, во втором тайме случился физический спад из-за Суперкубка"

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Каррера: "Думаю, во втором тайме случился физический спад из-за Суперкубка"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча первого тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Прошлый сезон нас научил - матч никогда не заканчивается до свистка. Особенно дерби. Думаю, во втором тайме случился физический спад из-за Суперкубка. Мы не конкретно понимали, в какую игру должны играть. Ментальная усталость тоже была. Много брака? Я здесь затем, чтобы работать над этим. Во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Весь тот брак - последствия того, что команда делает не то, к чему мы на самом деле готовились. Эта игра разделилась на два тайма - в первом тайме лучше играл "Спартак", во втором - "Динамо". Они почти не дали нам возможности забить, зато забили сами" - сказал Каррера

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" – "Спартак". | http://soccernews.ru

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