Каррера: "Два или три раза могли возникнуть поводы для обсуждения предложений от других клубов"

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Каррера: "Два или три раза могли возникнуть поводы для обсуждения предложений от других клубов"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра высказался о своих планах на будущее.

"Мои ближайшие планы связаны только со "Спартаком". Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба...

Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли. Как раз потому, что я сразу объяснял собеседникам: на сегодняшний день все мои мысли заняты исключительно "Спартаком", - цитирует наставника "красно-белых" bobsoccer.ru.

Напомним, Каррера прокомментировал итоги жеребьевки для российских клубов в Лиге Европы. | soccernews.ru

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