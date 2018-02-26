Каррера: "Два или три раза могли возникнуть поводы для обсуждения предложений от других клубов"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра высказался о своих планах на будущее.

"Мои ближайшие планы связаны только со "Спартаком". Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба...

Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли. Как раз потому, что я сразу объяснял собеседникам: на сегодняшний день все мои мысли заняты исключительно "Спартаком", - цитирует наставника "красно-белых" bobsoccer.ru.

Напомним, Каррера прокомментировал итоги жеребьевки для российских клубов в Лиге Европы. | soccernews.ru