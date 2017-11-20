Каррера: "Джикия должен доказать, что заслуживает продления контракта со "Спартаком"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал продления контракта защитника своей команды Георгия Джикии с клубом.

"Я думаю, что Джикия доволен, что продлил контракт с клубом. Он будет еще лучше выполнять свой долг. Георгий должен доказать, что этого заслуживает", - приводит слова наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера рассказал о готовности травмированных игроков "Спартака" сыграть против "Марибора". | soccernews.ru