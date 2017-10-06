Каррера: "Если "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов, это будет впечатляющее достижение"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о перспективах своей команды в Лиге Чемпионов.
"Если мы выйдем в плей-офф, это будет впечатляющее достижение, ведь "Спартак" попал в одну группу к таким большим клубам, как "Ливерпуль" и "Севилья". Да и "Марибор" имеет хороший опыт игр в Европе. У нас в составе - немало игроков национальной сборной, но как коллектив, мы - дебютанты на таком уровне", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.
Напомним, Каррера верит, что "Спартак" еще может побороться за чемпионство. | soccernews.ru
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