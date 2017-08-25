Каррера: "Если я буду думать об отставке, лучше никому не будет – ни мне, ни команде"

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера: "Если я буду думать об отставке, лучше никому не будет – ни мне, ни команде"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не думает о своей возможной отставке.

Нервируют ли меня разговоры о возможной отставке? Во всем футбольном мире, а не только ведь в России, за результат в конечном итоге отвечает главный тренер, особенно когда речь идет о больших клубах и серьезных задачах. Если ты идешь тренером в такой клуб, то изначально понимаешь, какая на тебя ложится ответственность и к каким последствиям могут привести поражения.

Разумеется, мне крайне неприятен тот результат, который мы сегодня имеем. Как он неприятен и нашему руководству: по-другому и быть не может. Но если я начну излишне нервничать в такой непростой ситуации и все время думать, отправят меня в отставку или нет, лучше никому не будет – ни мне, ни команде.

Поэтому я стараюсь прятать эмоции подальше и работать над тем, чтобы исправить ситуацию. Не в одиночку, конечно, а вместе со всеми. Момент у нас сейчас сложный, но ведь футбол – это часть жизни, а в жизни не всегда все бывает просто", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что в данный момент "Спартак" занимает лишь 10 место в Премьер-лиге.

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