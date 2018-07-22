Каррера: "Есть мысли насчет нового капитана "Спартака"

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Каррера: "Есть мысли насчет нового капитана "Спартака"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с новым капитаном своей команды.

"Кто будет капитаном в новом сезоне? У меня есть мысли на этот счет. Пока что не стану их озвучивать. Когда вся команда соберется, тогда и решим. Будет это мой выбор или выбор команды? Посмотрим - 50 на 50", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера оценил перспективы игроков дубля закрепиться в основе "Спартака". | soccernews.ru

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