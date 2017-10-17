Каррера: "Есть правило финансового фэйр-плей, но "Зенит" подписал целую команду новичков"

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Каррера: "Есть правило финансового фэйр-плей, но "Зенит" подписал целую команду новичков"Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о конкуренции с "Зенитом".

"Есть правило финансового фэйр-плей, но "Зенит" подписал целую команду новичков. Впрочем, нарушений, кажется, здесь нет, поскольку в предыдущие несколько сезонов они много выручили от продаж игроков.

Так или иначе, я не слежу за всем этим пристально, но знаю, что всем в России тяжело сравниться с "Зенитом" [в финансовом плане]", - сказал Каррера.

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