Каррера: "Есть правило финансового фэйр-плей, но "Зенит" подписал целую команду новичков"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о конкуренции с "Зенитом".
"Есть правило финансового фэйр-плей, но "Зенит" подписал целую команду новичков. Впрочем, нарушений, кажется, здесь нет, поскольку в предыдущие несколько сезонов они много выручили от продаж игроков.
Так или иначе, я не слежу за всем этим пристально, но знаю, что всем в России тяжело сравниться с "Зенитом" [в финансовом плане]", - сказал Каррера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|28
|2
|Локомотив Москва
|13
|26
|3
|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Уфа
|13
|17
|8
|Арсенал Тула
|13
|17
|9
|Ахмат
|13
|17
|10
|Рубин
|13
|17
|11
|Ростов
|13
|16
|12
|Амкар
|13
|15
|13
|Динамо Москва
|13
|13
|14
|Тосно
|13
|13
|15
|СКА Хабаровск
|13
|11
|16
|Анжи
|13
|9