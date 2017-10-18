Каррера: "Это лучший результат "Спартака" под моим руководством"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы были немного пассивными без мяча. Я попросил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали. Наши ребята молодцы. Сложно было играть с этой командой. "Севилья" - сильный клуб. Я рад, что мои ребята доказали, что мы команда и умеем играть в футбол. Все было хорошо. Я очень рад. Нам нравится играть в футбол. Порой бывает, что если только сидеть в обороне, можно получить гол. Мы продолжали играть в нашу игру и, к счастью, забивали голы. Я думаю, спасение Комбарова перевернуло всю игру. Если бы они забили в тот момент, нам было бы очень сложно. У команды есть уверенность. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом году. Это лучший результат под моим руководством. Но, конечно, в прошлом тоже были отменные матчи", - приводят слова Карреры российские СМИ.
Эта победа стала первой для "Спартака" в Лиге Чемпионов и позволила команде выйти на второе место в группе.
Не пропустите: "Спартак" - "Севилья" - 5:1, "Марибор" - "Ливерпуль" - 0:7 (обзоры). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Фиорентина", не продавай она своих лидеров
-
Промежуточные цели: "Барселона" принимает "Олимпиакос"
-
Красно-синее противостояние: ЦСКА сразится с "Базелем"
-
Последний шанс для "орлов": "Бенфика" готовится к приему "Манчестер Юнайтед"
-
Битва имперских столиц: "Челси" ждет в гости "Рому"
Лента новостей
-
Жоау Мариу близок к возвращению в строй
-
Лопес возглавил "Кальяри"
-
Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила
-
Эллардайс хочет возглавить сборную США
-
"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы Инсинье
-
Дзадза признан лучшим игроком Примеры в сентябре
-
Манчини отказал "Лестеру"
-
ЦСКА U-19 – "Базель" U-19 - 2:3 (обзор)
-
Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России
-
ЦСКА уступил "Базелю" в Юношеской лиге УЕФА
-
Кокорин поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом"
-
Восстановление защитника "Арсенала" Чемберса затягивается
-
Промес повторил достижение ван Нистелроя
-
Инсинье прокомментировал свою травму
-
Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип
-
Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"
-
Самедов пропустит три недели
-
Наставник "Марибора": "Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо"
-
РФС выпустил видеоролик по поводу падения сборной России в рейтинге ФИФА
-
Льорис: "Реал" оказал большое давление на нас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мексика
|9
|21
|2
|Коста-Рика
|9
|16
|3
|США
|9
|12
|4
|Панама
|9
|10
|5
|Гондурас
|9
|10
|6
|Тринидад и Тобаго
|9
|3