Каррера: "Это лучший результат "Спартака" под моим руководством"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы были немного пассивными без мяча. Я попросил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали. Наши ребята молодцы. Сложно было играть с этой командой. "Севилья" - сильный клуб. Я рад, что мои ребята доказали, что мы команда и умеем играть в футбол. Все было хорошо. Я очень рад. Нам нравится играть в футбол. Порой бывает, что если только сидеть в обороне, можно получить гол. Мы продолжали играть в нашу игру и, к счастью, забивали голы. Я думаю, спасение Комбарова перевернуло всю игру. Если бы они забили в тот момент, нам было бы очень сложно. У команды есть уверенность. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом году. Это лучший результат под моим руководством. Но, конечно, в прошлом тоже были отменные матчи", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Эта победа стала первой для "Спартака" в Лиге Чемпионов и позволила команде выйти на второе место в группе.

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