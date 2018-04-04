Каррера: "Это вам кажется, что победа "Спартака" была легкой"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Кубка России над "Крыльями Советов" (3:1).

"Спартак" добился победы легко и уверенно? Это вам так кажется! На самом деле все не так. "Крылья" играли хорошо, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы не позволили им многого, они все равно нашли возможность забить.

Сегодня было все в порядке? Может, не прям все. Но мы победили! Провели хороший матч. Единственное, что мне не понравилось, это пропущенный гол. Мы не должны были пропускать", - приводят слова Карреры российские СМИ.

В полуфинале "Спартак" сыграет с "Тосно".

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