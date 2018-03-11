Каррера: "Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил слова наставника "Зенита" Роберто Манчини, который ранее выразил недовольство имеющимся составом.
"Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле", - приводят слова Карреры российские СМИ.
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