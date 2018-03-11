Каррера: "Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня"

Теги спартак москвамассимо карреразенит санкт-петербургроберто манчини

Каррера: "Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил слова наставника "Зенита" Роберто Манчини, который ранее выразил недовольство имеющимся составом.

"Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Не пропустите: Манчини: "Зависимость от Кокорина - проблема "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов